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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi odaları, bağışçıların destekleriyle yenilenmeye devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanede bağışçıların destekleri ile yenilenen odalar için tabela asma töreni düzenlendi.

Törende, merhume Zekiye Dut, Ali Orhan Kocadoğan ve merhume Aynur Kocadoğan ile Safiye Yılmaz ve merhum Sait Yılmaz adına düzenlenen odaların isim tabelası asıldı.

TÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, destek veren tüm bağışçılara teşekkür ederek hem bağışçıların destekleriyle hem de kendi imkanlarıyla hastane odalarını yenilenmeye devam ettiklerini belirtti.

- İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin'in konuşmacı olduğu program çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Türk milletinin varlık yokluk mücadelesi verdiği milli mücadele döneminde vücut bulan İstiklal Marşı’nın hem zamanın ruhunu hem de Türk milletinin vazgeçilmez değerlerini içine alan, edebi kıymeti yüksek milli bir marş olduğunu belirtti.

Çetin de dünya tarihinde marşların ortaya çıkışı ve bizde ilk marş yazımları hakkında bilgiler verdi.

İlk marşın, 1745'te İngiltere’de kraliyet için yazılan marş olduğunu aktaran Çetin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onu diğer ülke marşların takip etmiştir. Bizde ise ilk marş 1829 yılında II. Mahmut zamanında yapılmış onu Mecidiye, Aziziye, Hamidiye, Reşadiye marşları takip etmiştir. Ancak o zamana kadar dünyada ve bizde olan marşlar kişiler için yazılan, yani saltanat marşlarıdır. Asıl milli marşlar ise Fransız İhtilaliyle birlikte ulus devletlerin belirmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Bizim İstiklal Marşımız iki temel ihtiyaçtan doğmuştur. Bunlardan ilki, içinde bulunulan ağır siyasi ve tarihi şartlarda askerin ve milletin moralini yükseltmek, ikincisi ise Türk milletini uluslararası düzlemde temsil etmektir."

- Trakya Üniversiteler Birliği 21. üst kurul toplantısı düzenlendi

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 21. Üst Kurul Toplantısı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çevrim içi gerçekleşen toplantıya, TÜB Dönem Başkanı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur ile Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, TÜB Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aras ile TÜB önceki Dönem Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Atalay ve Doç. Dr. Ali İhsan Meşe katıldı.

Toplantıda, TÜB üyesi üniversitelerin akreditasyon ve kalite süreçleri değerlendirilerek, bu kapsamda alt çalışma gruplarının işleyişi ele alındı.

Toplantı kapsamında ayrıca, 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ortak faaliyet ve çalışmalar ile bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler konuları görüşüldü.

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