Altın kemer töreni mahkeme kararına takıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı ilan edilen Mustafa Taş'a altın kemer verilecek törenin iptal edildiğini açıkladı.

Gürkan, gazetecilere, belediyenin sadece Kırkpınar'ın organizasyonunu ve ev sahipliğini yaptığını, lisans ile dopink kontrollerinin federasyon tarafından belirlendiğini söyledi.

Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in ödül ve derecelerinin iptal edilmesinin ardından, Mustafa Taş'ın 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı ilan edildiğini anımsatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Cengizhan Şimşek geçmişteki, haklıdır haksızdır, benim dışımda bir olay, testlere gitmediği sebebiyle ceza kararı çıktı. Sonuçta federasyon ve tahkim kurulu bir karar verdi. Bunu da bize tebliğ ettiler. Kararda Cengizhan Şimşek'in başpehlivanlığının iptal edildiği, başpehlivanlığın ikinci sıradaki Mustafa Taş'a verilmesi gerektiği ve sıralamanın da buna göre yeniden düzenlendiği belirlendi."

Gürkan, kendilerinin de Geleneksel Güreşler Federasyonunun bildirimine göre hazırlıklarını yaptıklarını ifade etti.

Kırkpınar altın kemerinin Mustafa Taş'a takılmasına karar verdiklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Normalde bu tören Kırkpınar alanında davul ve zurna ile yapılan bir tören ama deprem felaketi nedeniyle bunun olmaması gerektiğini düşündük. Mustafa Taş'tan da bu anlamda bir talep gelmedi. Ben de deprem felaketinde bunca canımızı kaybetmişken, davullu zurnalı törenin doğru olmayacağını söyledim. Kırkpınar'ın altın kemerini makamımda Mustafa Taş'a takma kararı almıştık. Cengizhan Şimşek mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı almış. Kararın bize tebliğ edilmesinin ardından altın kemer takma törenini iptal ettik."

Altın kemerle ilgili tartışmaların Kırkpınar'a zarar verdiğini vurgulayan Gürkan, "Onlar kendi aralarında tartışırlar, o haklıdır bu haklıdır ben bunlara girmem. Sonuçta hepsi bu ülkenin evlatları, bu ülkenin pehlivanları ama ortada ciddi bir kaos var. Kırkpınar da yaklaşıyor, o zamana kadar bunun yetkililerce çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başpehlivan Mustafa Taş da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, davul zurnayla altın kemeri almaya gideceği yönünde çıkan söylentilerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, belediyeden de bu yönde bir isteğinin olmadığını belirtti.









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