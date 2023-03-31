Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Öztürk'ün ziyaretleri

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EDİRNE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında İl Göç İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro 14. Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu tarafından karşılanan Öztürk, Göç İdaresinin sıfır atık uygulamalarını özveriyle sürdürdüğünü belirtti.

Çevrenin öneminin her geçen gün daha da hissedildiğini anlatan Öztürk, daha temiz ve daha yeşil bir dünya için herkesin çevreye saygılı olması gerektiğini söyledi.

Öztürk, Edirne'de sıfır atık belgesi alan kurumları ziyaret ettiklerini, sıfır atık uygulamasını başarılı bir şekilde yürüten bazı kurumlara da teşekkür plaketi verdiklerini aktardı.

Aşılıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Öztürk'e teşekkür etti.

Öztürk, İl Göç İdaresi'nin ardından Milli Eğitim ile Tapu ve Kadastro 14. Edirne Bölge müdürlüklerini de ziyaret ederek, sıfır atık uygulamalarını özveriyle sürdüren kurumlara teşekkür plaketi verdi.





















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