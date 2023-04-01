Edirne'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

G.T'nin kullandığı 22 B 206 plakalı hafif ticari araç, Nişancıpaşa Mahallesi Bağlar Sokak'ta, K.G. idaresindeki 22 ABV 028 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan hafif ticari araç, bir fırının duvarına çarparak durabildi.

Yaralanan G.T. ve kızı, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol kenarında park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Bu arada, trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.









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