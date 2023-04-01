Edirne'de miniklere "3 boyutlu" kitaplardan masallar okundu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 59. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine "3 boyutlu" kitaplardan masallar okundu.

Hatice Erkurt Anaokulunun öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde Kırkpınar Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Burada "Kütüphane iyileştirir" teması kapsamında öğrencilere hikayeler okundu.

Kütüphane yetkilisi ve öğretmenler öğrencilere hareketli kitap olarak nitelendirilen Alaaddin'in Maceraları isimli "3 boyutlu" kitaptan da masallar okudu.

Hafta boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklere yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı belirtildi.

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