Kapalı yöntemle yapılan kanser ameliyatları hastanın iyileşme sürecini hızlandırıyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Coşkun, kanser tedavisinde kapalı yöntemle yapılan cerrahi operasyonların hastanın iyileşme sürecini hızlandırıp daha hızlı şifa bulmasını sağladığını söyledi.

Coşkun, AA muhabirine, 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası'nın dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada bulunan kanser hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan önemli bir hafta olduğunu belirtti.

Vücuttaki bazı hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması ve diğer bölgelere yayılmasıyla ortaya çıkan hastalığın kanser olarak tanımlandığını ifade eden Coşkun, hastalıkla mücadelede en etkin yöntemin "erken tanı" olduğunu anımsattı.

Coşkun, kanserle mücadelede farklı tedavi yöntemleri bulunduğunu ifade etti.

Cerrahi operasyonların kanser tedavisindeki önemini vurgulayan Coşkun, şöyle devam etti:

"Kanser cerrahisinde temel prensip, hastalık diğer organlara ve uzak yerlere sıçramamışsa önce cerrahi tedavi yapılır. Onun arkasından yaklaşık iki ay sonra hasta ışın tedavisi için onkolojiye yönlendirilir. Eğer ileri evre bir kanserse o zaman ameliyattan önce hastaya ilaç ve ışın tedavisi uygulanır. Hastalığı kontrol altına almak gerekir ki yapılacak ameliyat daha faydalı olsun."

Coşkun, kanser ameliyatlarında iyi ve etkili bir cerrahi müdahaleyle kanserli kitlenin tamamının çıkartılmasının önemine vurgu yaptı.

Son yıllarda yaygınlaşan Laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat) yöntemlerinin kanser cerrahisinde de başarıyla kullanıldığını anlatan Coşkun, bu sayede hastaların iyileşme sürecinin hızlandığını dile getirdi.

- "Kapalı yöntemle ameliyatta hasta 3 günde taburcu oluyor"

Kapalı yöntemle yapılan ameliyatların pek çok faydası olduğunu anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Kanserli bölgenin vücuttan çıkartılması için hasta ameliyat edilir. Önceki yıllarda kapalı ameliyatlar yoktu. Laparoskopik cerrahiyle hastanın karın boşluğundan 3-4 delikle girilip monitörden izlenerek kanserli doku oradan çıkartılıyor. Bu yöntemin avantajı, hasta daha çabuk ayağa kalkar, günlük hayatına daha hızlı döner ve ağrısı daha az olur.

Örneğin bağırsak kanseri ameliyatı olan bir hasta açık ameliyat olduğu zaman taburcu olma süresi 8-10 gün arasıdır. Eğer bu ameliyat kapalı yapılırsa hasta üçüncü gün evine gönderilebilir. Genel anestezi ve akciğer komplikasyonları başta olmak üzere açık ameliyatta görülebilecek komplikasyonlar daha az oluyor. Bundan dolayı daha erken ayağa kalkma ve sağlığına kavuşma imkanı oluyor. Yatış süreleri yarı yarıya azalmış oluyor. Hastanın vücudunda çok yaygın ve büyük bir tümör yoksa kapalı yöntem ameliyat kanser tedavisinde hasta için gerçekten faydalı bir yöntem."

Prof. Dr. İrfan Coşkun, kanserle mücadelede hastanın beslenmesi ve tedavi sürecindeki yüksek moralin şifaya kavuşmada çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.





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