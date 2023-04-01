Edirne'de "ses bombası" düzeneği patlatılarak iftar topu geleneği yaşatılıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de "ateşleyici yeterlilik belgesi"ne sahip Barış Vardar, iftar ve sahur vakitlerinde "ses bombası" olarak tabir edilen düzeneği ateşleyerek, iftar topu geleneğini yaşatıyor.

Belediye İtfaiye Müdürlüğünde görevli 38 yaşındaki Vardar, iftar ve sahurda Buçuktepe mevkisine geliyor.

Vardar, "ses bombası" olarak tabir edilen düzeneği kablo yardımıyla 10 metre uzaktan ateşlemek için hazırlıklarını tamamlıyor.

Kulaklık ve baretini takan Vardar, ezanın okunmasıyla düzeneği ateşliyor.

Vardar, AA muhabirine, iftar topu geleneğinin yaşatılması için özel düzenek üretildiğini söyledi.

Düzeneğin 25 dakikada hazırlanarak ateşlenebildiğini anlatan Vardar, "Düzeneği toprağın içine yarıya kadar gömüyoruz. Sonra kablomuzu belirli bir noktaya uzatıp aküye bağladığımızda düzeneği patlatıyoruz." dedi.

Vardar, 14 senedir bu düzeneği patlatarak ramazan geleneğini yaşatmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.





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