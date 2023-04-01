EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde Trafik Eğitim Parkı kurulacak.

Keşan Belediyesi Başkanvekili Nehir Gergin, Yeni Mahalle'deki proje alanında yaptığı açıklamada, Keşan'a yeni hizmetler kazandırdıklarını söyledi.

Keşanlıların güzel vakit geçirebilmesi için tema parklar kazandırmaya devam ettiklerini belirten Gergin, şunları kaydetti:

"Bu yeni parkımızın teması ise trafik ve trafik eğitimi olacak. Çok iyi biliyoruz ki; trafik kuralları bireylerimizin erken yaşta öğrenmeleri gereken hayati konulardan birisi. Bunun da sadece teoride öğrenmek değil uygulanarak öğrenileceğini biliyoruz. Bu meseleyi, erken yaşlarda çözebilirsek daha bilinçli sürücüler ve daha bilinçli yayalar yetiştirmiş olacağız. Çocuklarımız için de hem eğlendiren hem de öğreten bir projeyi hayata geçirmiş olacağız."

- Zabıta Müdürü Günsal görevine başladı

Keşan Belediyesinin yeni zabıta müdürü Bülent Günsal, görevine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü görevinden bir süre önce emekli olan Savaş Yiğit'in ardından bu görev vekaleten yürütülüyordu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından yapılan görevlendirme ile Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, zabıta müdürlüğüne getirildi.

Günsal, görevine başladı.

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