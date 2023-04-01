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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde öğrenciler İpsala Sınır Kapısı'nı gezdi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, sınır kapısını ziyaret eden Yenikarpuzlu Mustafa Gergin Ortaokulu ve Paşaköy Ortaokulunun 8. sınıf öğrencilerine gümrükteki iş ve işlemler hakkında bilgi verdi.

Gümrük Müdürü Osman Demirkol, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Hasan Yıldırım, Hudut Kapısı Emniyet Şube Müdür Vekili Gürbüz Albayrak öğrencilere yaptığı işle ilgili sunum yaptı.

Öğrenciler sunumun ardından gümrük birimlerini ziyaret etti.

- İşçimen, İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda'dan bilgi alan İşçimen, akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu

İşçimen, Elektronik Teknolojisi Bölümü mezun öğrencisi Sercan Güven ile yüksekokul ve iş hayatı hakkında konuştu.

Öte yandan, İşçimen İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi de makamında ziyaret etti.

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