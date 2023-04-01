Edirne'de farklı güzergahtan giden minibüs şoförünün yolcularla tartıştığı anlar kameralara yansıdı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de normal güzergah dışında seyreden minibüs şoförüyle bu duruma itiraz eden yolcular arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülere göre, F.B'nin idaresindeki yolcu minibüsünde seyreden bazı yolcular farklı bir güzergahta gidildiği için duruma itiraz etti.

İtirazlara sinirlenen şoför F.B, "Hepiniz patron, hepiniz şoför, hepiniz yönetim kurulu başkanımsınız. Yok Oradan gitme, yok öyle yap, git şikayetini et istediğin yere. Hatta beni mahkemeye bile verebilirsin." dedi.

Şoförün tavrına itirazda bulunan aynı zamanda Trakya Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi öğretmen Yusuf Çelik'e sürücü kontağı kapatarak tepki gösterdi.

Tartışmanın devamında şoför F.B, Çelik'e yönelik, "İn aşağıya, inmezsen ben ineceğim. Bana öyle artistlik yapma. Öğrenci bileti basıyorsun, utanmıyorsun. Git beni isteğin yere şikayet et." dedi.

İndirim hakkının öğrenci olmasından doğduğunu ifade eden Çelik de F.B'ye "Tamam bırak in. Ver anahtarları in aşağıya. Kartı sen mi verdin bana? Ben şimdi yüksek lisans yapıyorum ve bu kartı bana devlet verdi. Sen değil, senin cebinden çıkmıyor bu para. Sen burada kimseye hakaret edemezsin." yanıtını verdi.

Ardından Çelik, araçtan indi.

- "Güzergahtan çıktığı için itirazlar başladı"

Olay anını anlatan Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görsel Kültür Alanı Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Çelik, AA muhabirine, ücretli öğretmenlik yaptığı Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yakınındaki durakta bekleyen öğrencilerin minibüse bindiğini söyledi.

Yolculuk boyunca şoförün tuhaf hareketler sergilediğini belirten Çelik, sürücünün pek çok kişiye hoş olmayan sözler söylediğini ileri sürdü.

Öğrencisine de hakaret etmesi sonrası duruma müdahale ettiğini belirten Çelik, şöyle sürdürdü:

"Öğrencime hakaret etmemesi gerektiğini, yaptığının yanlış olduğunu anlattım. Duraktan bindiğimde Kentkart ile 6 lira 45 kuruş bastığımı ve beni idare ettiğini söyledi. Bende kendisine yüksek lisans öğrencisi olduğumu, devletin bana bu hakkı (indirimli biniş) verdiğini söyledim.

Ya Antalya ya da İstanbul'da halk otobüsü şoförü kontağı kapatıp yolcuyu arabanın içerisinde bırakıp gitmişti. Herhalde onu izledi, o cesareti mi aldı tam anlayamadık. Kontağı kapatıp inmemi istedi, yoksa kendisinin ineceğini söyledi. Bende 'Buyurun inin' dedim kendisine. Ne hikmetse o koltuktan bir türlü kalkmadı ve inmedi."

Varacağı noktaya geldiği için minibüsten indiğini ifade eden Çelik, nezakete davet ettiği minibüs şoförünü bağlı olduğu kooperatife şikayet edeceğini kaydetti.

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