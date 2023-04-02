Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.G'nin kullandığı motosiklet, Şükrüpaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan A.G, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Sosyal medya hesabı çalındı
Edirne'de sosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan E.T, arkadaşlarının uyarısı üzerine sosyal medya hesabını kontrol etti.
Sosyal medya hesabının çalındığını anlayan E.T, polise başvurdu.
- Tarlasına izinsiz buğday eken kişiden şikayetçi oldu
Edirne'nin Meriç ilçesinde bir kişi tarlasına izinsiz buğday eken kişiden şikayetçi oldu.
Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesinde oturan S.T, şüpheli H.K'nın izin almadan tarlasına buğday ektiği iddiasıyla polise başvurdu.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.