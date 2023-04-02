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EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Beyazıt ayçiçeği ekimine başlayan çiftçilerle bir araya geldi.

Beyazıt, Ekmekçi, Karabulut ve Sarayakpınar köylerinde üreticilere sezonun hayırlı ve bereketli olması dileklerinde bulundu.

Beyazıt, yaptığı açıklamada, bu yıl yaklaşık 1 milyon 210 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapılmasını beklediklerini belirtti.

Yağışların ardından toprağın ekim için uygun tava geldiğini ifade eden Beyazıt , ağırlıklı olarak kuzey kesimlerde olmak üzere ayçiçeği ekimlerine başlandığını bildirdi.

-Havsa'da "Kütüphane Haftası" etkinlikleri devam etti

Havsa'da "Kütüphane Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ilçe kütüphanesinde "Benim Dünyam" projesi final sergisi açıldı.

Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

-"Dünya Otizm Farkındalık Günü"

Edirne'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Beyazay Derneği Edirne Şubesi tarafından Edirne Yağmur Çocuklar Özel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, dernek üyeleri otizmli çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Beyazay Derneği, otizmin eksiklik değil farklılık olduğu ve otizmli çocukların her zaman yanında olacakları belirtti.









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