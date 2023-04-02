AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, otizmli çocuklarla bir araya geldi

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle Edirne Özel Özarda Özilke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, merkezde otizmli çocuklarla buluştu.

Otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekerek, toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğine vurgu yapan İba, otizmli bireylerin güçlü yönlerine de dikkat çekti.



İba, toplumun her kesiminin otizmli bireylerin hayatına olumlu katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe katılan otizmli çocuklarla yakından ilgilenen İba, onların hayatına dokunmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Otizmle mücadeledeki en etkili tedavinin erken yaşta başlayan eğitim olduğuna dikkat çeken İba, devletin her zaman otizmli bireylerin yanında olduğunu vurguladı.



AK Parti olarak otizmli bireylerin sosyal hayata tutunması ve daha çok yer alabilmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran İba, çocuklar için sahada olmaya devam edeceklerini belirtti.











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