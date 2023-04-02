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Edirne merkezli "dolandırıcılık" operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

AA

Edirne merkezli "dolandırıcılık" operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bungalov ev ve araç kiralama gibi yöntemlerle vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Edirne ile Van, Mersin, Adana, İzmir, Bursa, Muğla ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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