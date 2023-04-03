Edirne'deki operasyonlarda kaçak cep telefonu ve içki ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki kaçakçılık operasyonlarında 145 kaçak cep telefonu ve gümrük kaçağı 53 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin otomobil ve evlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 145 cep telefonu ve gümrük 53 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheliler M.T, B.S, A.E.E, A.T. ve A.A. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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