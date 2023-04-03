Edirne Gençlik Merkezi öğrencileri ODTÜ Robot Günleri'nde birinci oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne Gençlik Merkezi öğrencileri, ODTÜ Robot Günleri'nde inovasyon kategorisinde birincilik elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük robotik yarışmalarından olan etkinlik Ankara'da düzenlendi.

Etkinlikte, Türkiye'nin farklı okulları ve gençlik merkezlerinden gelen öğrenciler robotik projelerini sergiledi.

Edirne Gençlik Merkezi'nin başarılı öğrencileri, geliştirdikleri robotik projeyle yarışmada inovasyon kategorisinde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım lideri Bilge Sevdik, yarışmada derece elde etmek için çok çalıştıklarını belirtti.

Emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını aktaran Sevdik, "Robotik projeler geliştirmek, gelecekteki kariyerimiz için bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bu projeyi geliştirirken öğrendiklerimiz, hayatımız boyunca bizimle kalacak." ifadelerini kullandı.

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