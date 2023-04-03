Edirne'de ev hanımları Türk mutfağı kursuna katılarak usta aşçı sertifikası alıyor

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EDİRNE (AA) - DOĞUKAN VURGUN - Edirne'de gittikleri kurslarla yöresel lezzetleri öğrenme fırsatı bulan ev hanımları, aldıkları usta aşçı sertifikasıyla meslek sahibi oluyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Türk mutfağı kursuna en çok ev hanımları ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 750 saatlik eğitimin ardından usta aşçı sertifikası alan ev hanımları, hem meslek sahibi oluyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kursa katılan Hülya Kocabaş (54), AA muhabirine, boş zamanlarını Türk mutfağı kursuna katılarak değerlendirdiğini söyledi.

Kursta Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait yemekleri yapmayı öğrendiklerini anlatan Kocabaş, ev hanımlarına boş vakitlerini kurslara gelerek değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kocabaş, kurs sonunda alacakları sertifika ile aile bütçesine de katkı sağlayabileceklerini belirterek, "Kursta hem eğleniyoruz hem de farklı teknikler ve farklı lezzetlerle yemek yapmayı öğreniyoruz. Kursu bitirdikten sonra alacağım sertifikayla da işletmelerin mutfak bölümlerinde aşçı olarak çalışma fırsatım olacak." dedi.

Müsemma Nurel de (43) boş vakitlerini değerlendirerek kendini geliştirmek için kursa başvurduğunu ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi'nde üç kursa katıldığını kaydeden Nurel, burada yemek yapma konusunda farklı bilgiler ve teknikler öğrendiklerini söyledi.

- "Kadınların meslek edinmelerini istiyoruz"

Süloğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Can da ev hanımlarına yönelik çeşitli kurslar açtıklarını ve amaçlarının, evde yaptıkları yemekleri geliştirmek olduğunu belirtti.

Kadın kursiyerlere Süloğlu'nda bulunan OSB'de yiyecek içecek alanında hizmet verebilmesi için belgeler verdiklerini vurgulayan Can, "Kadınların meslek edinmelerini istiyoruz. Ev hanımlarının Türk mutfağı kursuyla çeşitli bölgelere ait yemekleri öğrenerek deneyim kazanmalarını için çalışıyoruz." dedi.

- "750 saat eğitimi tamamladıkları zaman ustalık belgelerini alıyorlar"

Usta öğretici Nurşen Topçu ise Türk mutfağı kursunda 15 kursiyer olduğunu ifade etti.

Güneydoğu, Karadeniz ve Orta Anadolu mutfağına yönelik dersler verdiklerini anlatan Topçu, şunları kaydetti:

"Kadınlara önce aşçı çırağı kursu veriyoruz. Ardından aşçı yardımcılığı kursunu veriyoruz ve kalfalık belgesi almaya hak kazanıyorlar. Türk mutfağı kursu ile 750 saat eğitimi tamamladıkları zaman ustalık belgelerini alıyorlar. Bu belgeyle herhangi bir sektörde mutfak bölümünde çalışma imkanı buluyorlar. Ev kadınlarına meslek edindirmek için elimizden geleni yapıyoruz."





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