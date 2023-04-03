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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde denetimleri esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 133 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.Y. ve M.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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