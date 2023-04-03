Bulgaristan'daki erken seçimlere Trakya'daki çifte vatandaşların katılımı yüksek oldu

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EDİRNE (AA) - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki erken genel seçimlere ilgi gösterdi.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan'da düzenlenen erken genel seçimler için dün sandık başına gittiğini anımsattı.

Güneş, Trakya'da yaşayan çifte vatandaşların seçimlere ilgi gösterdiğini belirtti.

Sorumluluk bilinciyle hareket eden çifte vatandaşların görevlerini yerine getirdiğini vurgulayan Güneş, "Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da merkez ve ilçelerde seçimlere katılım, geçen seçimlere göre daha yüksekti." dedi.



Son iki yılda 5 seçim olduğunu dile getiren Güneş, şunları söyledi:



"Bu kadar sık aralıklarla seçim olmasına rağmen vatandaşlarımız teveccüh göstererek sandığa gidiyor ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Bu anlamda katılan herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki soydaşların büyük çoğunluğunun oy verdiği HÖH, tahminime göre geçen seçime bakarak milletvekili sayısını artıracak. HÖH'ün yer almayacağı bir koalisyon başarısızla sonuçlanacak, diye düşünüyoruz. Ümidimiz HÖH'ün hükümette yer alması ve iktidar ortağı olmasıdır."

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Trakya Temsilcisi Güner Çetin de, Trakya'da seçimlere yoğun katılım olduğunu söyledi.

Vatandaşların tereddüt etmeden oy kullanmaya geldiğini aktaran Çetin, "Trakya'da seçime vatandaşların ilgisi son derece güzeldi. Hedefimiz vatandaşların seçime yoğun katılımını sağlamaktı ve bunu da başardık. Seçim sonuçlarını bekliyoruz. Hedefimiz, Bulgaristan'daki istikrarın sağlanmasıdır." dedi.

Bir seçimi daha geride bıraktıklarını hatırlatan Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk ise oy kullanmaya gelen tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş de Trakya'daki çifte vatandaşların sandıklara giderek oylarını kullandıklarını belirtti.

Ateş, seçim sonuçlarının Bulgaristan'a istikrar getirmesi temennisinde bulundu.

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