Edirne'de silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen M.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

1. Murat Mahallesi 28. Sokak'ta 31 Mart'ta bir kafeden çıkan H.Ç. ve A.K'nin arkasından gelen M.A, tabancayla ateş etmişti. Yaralanan H.Ç. ve A.K. ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayın ardından kaçan M.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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