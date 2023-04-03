Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı

EDİRNE (AA) - Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin başkanlığında yapıldı.

Devecihan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2023 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

Zehin, toplantıda yaptığı konuşmada, Edirne'nin 2023 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 324 projenin yer aldığını söyledi.

Projelerin toplam bedelinin yaklaşık 25,3 milyar lirayı bulduğunu belirten Zehin, "Bu projeler için önceki yıllarda 7,1 milyar lira harcanmış, 2023 yılında da 3,3 milyar TL ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Birinci yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 670 milyon lira harcama yapılarak yüzde 20,38 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

Yılın birinci döneminde yapılan yatırım harcamalarının 513 milyon lirasının merkezi idare kuruluşlarınca yapıldığını aktaran Zehin, şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz ise 157 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak, yüzde 39,15'lik bir nakdi gerçekleşme sağlamışlardır. Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2023 yılı birinci dönemi sonunda, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 324 projenin 52 tanesi bitirilmiştir. 166’sı devam etmekte olup 105'ine ise henüz başlanamamıştır. 1 proje ise tasfiye edilmiştir."

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