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EDİRNE (AA) - Edirneli sporcu Candeniz Berrak, 14 Yaş Altı Avrupa Circuit Turnuvası'nda ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Berrak, İspanya'da düzenlenen turnuvanın kılıç kategorisi finalinde Türk sporcu Uluç Eke Güven ile karşılaştı.

Finalde rakibine yenilen Edirneli sporcu, gümüş madalya kazandı.

- Dünya Sokak Hayvanları Günü

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, kısırlaştırma çalışmalarıyla yaklaşık 5 yılda sahipsiz köpek popülasyonunun önemli bir bölümünün kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon sahipsiz hayvanın yaşadığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanları ile insanların uyumlu bir şekilde yaşayabilmesinin yolu, sokaklardaki hayvanların barınaklara gönderilmesinden değil, etkili bir kısırlaştırma politikasından geçmektedir. Bu nedenle eğer kısırlaştırma yapılmaz ise 10 yıl içinde ülkemizdeki köpeklerin yaklaşık 60 milyona ulaşması beklenmektedir. Sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol altına alınmaya başlanması için yüzde 70'ten fazlasının kısırlaştırılması gerekmektedir. Kısırlaştırma ile 3-5 yıl arasında sahipsiz köpek nüfusunun yüzde 80'ini kontrol altına almak mümkün olabilir."

Helvacıoğlu, belediyenin sokak hayvanları bakımevinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve gerekli besleme çalışmalarını gerçekleştirdiğini de belirtti.

- Kaçak avcılığa yönelik denetimler sürüyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler, balıkçıları ve kullandıkları ekipmanları denetledi.

Denetimlerde tespit edilen yasadışı av araçlarına el konuldu.





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