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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,401 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören tek ürün buğday oldu.

Borsada 8 işlemde 68 ton buğday satışı gerçekleştirildi.

Buğdayın kilogramı en düşük 5,602 lira, en yüksek ise 6,401 liradan işlem gördü.

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