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EDİRNE (AA) - Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Söğütlük Kent Ormanı'na yapılmak istenen millet bahçesi projesinin Ankara 14. İdare Mahkemesince iptal edildiğini bildirdi.

Karakoç, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun da katkılarıyla projenin iptali için açılan davanın sonuçlandığını belirtti.

Söğütlük Kent Ormanı'nın farklı kuş ve bitki türlerine ev sahipliği yaptığını aktaran Karakoç, şunları kaydetti:

"Ormanın Edirne halkı için tarihsel dokusu ve önemi hiç şüphesiz paha biçilemezdir. Söğütlük Kent Ormanı 7’den 70’e tüm Edirne halkının hafızalarında ve kalplerinde yer edinen kıymetli bir mekandır. 23.03.2023 tarihli aldığımız mahkeme kararı ile halkımızla beraber vermiş olduğumuz hukuk mücadelemizin sonucuna gelmiş bulunuyoruz. Neticeten, Ankara 14. İdare Mahkemesinin kararı ile Söğütlük Kent Ormanının millet bahçesi yapılmasına 'dur' denmiş ve hukuksuzluğa son verilmiştir."

- Keşan'a yeni bir mesire alanı kazandırılıyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Paşayiğit Mahallesi'nde yeni bir mesire alanı oluşturulacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 17 dönümlük alana yapılacak mesire alanı için çalışmalara başlandığını belirtti.

Yeşil alanlardan daha çok fayda sağlanması için çaba sarf ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, "Kendinizi doğanın kucağında bulacağınız alan, temiz havada zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak." ifadelerini kullandı.

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