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EDİRNE (AA) - İpsala'da şehit aileleri, gaziler ve ilçede misafir edilen depremzedeler için iftar programı düzenlendi.

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen iftar öncesi Kaymakam Ömer Sevgili, katılımcılarla sohbet edip sağlıklı bir ramazan geçirmeleri temennisinde bulundu.

İlahi ve duaların okunduğu programda katılımcılar birlikte iftar yaptı.

- Yol kenarındaki duvarlar renkleniyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede yol kenarındaki duvarların resimlerle renklendirildiğini bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin resim çizme ve boyama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Duvarların estetik bir yapıya kavuştuğunu aktaran Helvacıoğlu, "İlçemizdeki gri duvarları daha estetik, daha güzel, daha rengarenk bir görünüme kavuşturmak için kent estetiğine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla duvarlardaki grileşmenin verdiği soğuk görüntüyü ortadan kaldırıyor, sanatsal ve estetik dokunuşlarla Keşan'ın çehresini değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı

Havsa Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programında Kaymakam İsmail Hakkı Batı ve Belediye Başkanı Aydın Balkan katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.

Kaymakam Batı, programa katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, "İftarımızı huzur ve güven içinde açıyorsak bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimiz ve siz gazilerimizin sayesindedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Roman sivil toplum gönüllüsü Turan Şallı, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek "Çingene'nin Çalgısı, Kakava'nın Kahkahası" kitabını hediye etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Şallı'yı tebrik etti.

Şallı da Tabakoğlu'na kitabı hakkında bilgi verdi.





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