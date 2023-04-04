TÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı akredite edildi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu tarafından akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Sayıner ve komisyon üyeleri ana bilim dalında incelemede bulundu.



TÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Çakır Edis tarafından heyete ana bilim dalı ve eğitim programları hakkında bilgilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Eğitim hizmetleri ve süreçlerinin ele alındığı değerlendirme sonunda Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nın Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu tarafından akredite edildi.

Heyet, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu da ziyaret etti.

Üniversitenin başarılarına bir yenisinin daha eklendiğini belirten Tabakoğlu, "Tüm birimleriyle akredite olmuş, verdiği eğitim ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası arenada kalitesinin kabul edildiği bir Trakya Üniversitesi hayali ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktadan hareketle şahsımın da içinde bulunduğu Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı olarak akreditasyon süreçlerine hazırlandık. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Akreditasyon Komisyonunun saha ziyaretinin ardından Ana Bilim Dalımız akredite edildi. Bu süreçte katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kuruluna teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.









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