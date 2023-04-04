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EDİRNE (AA) - Edirne'de 112 Çağrı Merkezi tarafından düzenlenen "112 hayat kurtarır" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

112 acil çağrı numarasının bilinirliğini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla yapılan ve il genelinde 46 öğrencinin katıldığı yarışma sonunda Duru Erman birinci, Dilan Ataş ikinci, Nisa Öykü Öztürk ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler için 112 Çağrı Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, törende, öğrencilerin hepsinin anlamlı ve birbirinden güzel resimler yaptığını belirtti.

Öğrencilerin farkındalığın artması açısından güzel eğitim aldıklarını, yaptıkları resimlere de bunu yansıttıklarını ifade eden Arpacı, yarışmanın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti, öğrencileri tebrik etti.

Edirne Valiliği 112 Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna da "112 hayat kurtarır" temalı yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- İpsala'da iftar programı düzenlendi

Saadet Partisi İpsala İlçe Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, programa Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, İlçe Başkanı Can Ertuğrul ve partililer katıldı.

Tekin, programda yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayının sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Tekin, "Ramazan ayı bereket, arınma ve paylaşma ayıdır. Bu ayda her zamankinden titiz davranmaya, daha titiz şekilde konuşmaya, insanlara, insanlığa mesaj verirken en hassas bir biçimde kelimeleri kullanmaya dikkat etmeliyiz. Bu hepimiz için birinci vazifedir." ifadelerini kullandı.









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