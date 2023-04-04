Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek çağrısı

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi'nde, depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek çağrısında bulunuldu.

İl Genel Meclisi'nin nisan ayı 2. birleşiminde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente yerleştirilen depremzedelere ilişkin rapor sunuldu.

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Halil Akdağ, yaptığı konuşmada, kente gelen 5 bin 914 depremzedenin Valilik koordinasyonunda tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Otel ve pansiyonlara ilk etapta gönüllülük esasına bağlı olarak yerleştirilen vatandaşların daha sonra Uzunköprü ilçesindeki KYK yurdunda kalmaya devam ettiğini belirten Akdağ, depremzedelerin barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasının da devam ettiğini anımsattı.

Akdağ, kampanya kapsamında depremzede 22 ailenin evlere yerleştirildiğini ve kampanyaya desteğin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

- "Depremzedelere yardım etmek vatandaşlık görevimiz"

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de hayırsever meclis üyesi Secaattin Uyur'un kullanmadığı eşyalı bir evini Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen bir aileye tahsis ettiğini dile getirdi.

Kampanyaya desteklerin sürmesi gerektiğini ifade eden Geçmiş, şöyle konuştu:

"Depremzedelere yardım etmek vatandaşlık görevimiz. Vatandaşlarımız memleketlerinde bir düzen kurulduğunda dönecekler ve aynı yerde yaşamlarına devam edecekler. Bu felakette Türk insanına düşen, dayanışmayı en üst seviyeye taşıyabilmek. Bu konuda el birliği yaparak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmalıyız. Valiliğimiz ve belediyelerimiz yeteri kadar katkı veriyor, bunu görüyoruz. Bu mübarek ayda onlara yardımlarımızı en üst seviyeye taşımamız gerektiğini inanıyorum."

Evini depremzede aileye açan meclis üyesi Uyur ise Edirne'nin varlıklı bir kent olduğunu ve desteğe devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Ailelerin yurtlardan evlere yerleşmesi gerektiğini anlatan Uyur, "Ben rica ediyorum en azından boşta evi olanlar bu kardeşlerimize destek olursa hayata daha çabuk tutunacaklarına inanıyorum, herkesten destek bekliyorum." dedi.

Meclis üyesi Nedret Akbulut, depremin ilk günüden bu yana devlet ve milletin el ele yardım çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



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