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Edirneli hayvansever topladığı mamalarla sahipsiz hayvanları besliyor

AA

Edirneli hayvansever topladığı mamalarla sahipsiz hayvanları besliyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirneli Kerem Reşit Bengi, bir çuval ekmekle başladığı hayvan beslemesini yıllardır devam ettiriyor.

Kentteki bir çağrı merkezinde görev yapan 41 yaşındaki Bengi, yaklaşık 6 yıldır sahipsiz köpekleri besliyor.

İş çıkışı Karaağaç Mahallesi'ndeki evine giden Bengi, hayvanseverlerin de desteğiyle temin ettiği mamaları aracına yükleyip eski çöplük bölgesi ve Tunca Nehri kenarına götürerek burada yaşayan sahipsiz köpeklere veriyor.

- "Hayatımın bir bölümü onlarla geçiyor"

Bengi, AA muhabirine, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Çöplüğe atılan ya da terk edilen hayvanları görünce onlara daha çok yardımda bulunabilmek için harekete geçtiğini anlatan Bengi, "Bir çuval ekmekle başlayan bir sevda bugüne kadar geldi. Yaklaşık 6 yıldır mücadelemiz devam ediyor. Hayatımın bir bölümü onlarla geçiyor." dedi.

Bengi, sokakta yaşayan hayvanların hayatlarını sürdürebilmeleri için insanların desteğine ihtiyaçları olduğuna dikkati çekti.

Hayvanların karnının doyduğunu gördüğünde günün tüm yorgunluğunu unuttuğunu aktaran Bengi, şunları kaydetti:

"Onlar Allah'ın sessiz kulları. Biz onlardan sorumluyuz. Onlara ekmek, yemek ya da mama vermezsek karınlarını nasıl doyuracaklar. Ben boş olduğum zamanları değil, onlara vakit ayırarak bu mücadeleyi veriyorum. Yoğun geçen iş temposunun ardından ilk olarak onlara ayırmam gereken vakti belirliyorum ve haftanın belli günlerinde onlara koşuyorum. Hayvanların karnının doyması çok önemli. Aç kaldıkları zaman birbirlerine saldırıyorlar bu da tabi bizim vicdanımızı sızlatıyor."

Bengi, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nün farkındalık açısından anlamlı bir gün olduğunun da altını çizdi.

Sahipsiz hayvanlar için destek çağrısında bulunan Bengi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkesin evinin önüne bir kap mama ve su koyması çok önemli. Belediye veterinerleri ise kısırlaştırma görevini yapıyor. Sahipsiz hayvanları kısırlaştırdığımızda onların popülasyonunun artmasını engelliyoruz. Bu aslında onlar için büyük bir iyilik. Hayvan korkusu olanlar da bir yerden başlayıp onlarla ilgilenirse bu korkusunu kolaylıkla yenebilir."

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