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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında yapılan toplantıda 22 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, bir yıl boyunca görev yapacak komisyon ve encümen üyeleri seçildi.

Gürkan, toplantının sonunda milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak için istifa eden meclis üyelerinin yerine gelen yedek üyelere rozet taktı.

- Aşılama çalışmaları sürüyor

Edirne'de, şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığından korunması için hayvanların aşılama çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli ekipler, aşılama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Edirne'de 156 bin büyükbaş hayvan aşılama programında yer alıyor.





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