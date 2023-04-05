Bıçaklı saldırıda gözünü kaybeden genç avukat yılmadan mesleğini sürdürüyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Konya'da baktığı bir davada karşı tarafın saldırısına nuğrayan ve sol gözünü kaybeden 31 yaşındaki Asilcan Tuzcu, mesleğini yılmadan sürdürüyor.

Memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlığa başlayan Tuzcu, 2020'de baktığı bir ceza davası nedeniyle evinin önünde karşı tarafın saldırısına uğradı.

Bıçaklı saldırıda sol gözünü kaybeden Tuzcu, mesleğini sürdürebilmek amacıyla ailesiyle Edirne'ye taşındı.

Yaşadığı olay nedeniyle avukatlığı bırakmayan Tuzcu "ikinci memleketim" dediği Edirne'de, çok sevdiği mesleğini sürdürüyor.

Avukat Asilcan Tuzcu, AA muhabirine, meslek hayatına Konya Barosuna kayıtlı bir avukat olarak başladığını söyledi.

2020'de davalı taraftan bir kişinin peruk takıp kadın kılığına girerek kendisine bıçakla saldırdığını belirten Tuzcu, "Saldırıda hayatımı kaybetmedim ama ölümden döndüm ve bir gözümü yitirdim. Bu olaydan sonra ailemle Edirne'ye gelmeye karar verdik. Şimdi Edirne Barosuna kayıtlı mesleğimi sürdürüyorum." dedi.

Avukatların mesleğini yaparken tehditlerle karşılaşabildiğini anlatan Tuzcu, şunları kaydetti:

"Mesleğin başındaki avukatlar yaşanan bu tür olaylardan dolayı işini bırakabiliyor. Yıllarca okuyup avukat olmak için çaba harcıyoruz. Ben bir gözümü kaybetmeme rağmen işimi bırakmadım. İnsanlar maalesef açılan davaları, icra takiplerini ve hukuki işlemlerin sebebini avukattan biliyor. Bu doğru değil, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Avukatlar bu tür olaylarla karşılaştıklarında, tehdit edildiklerinde her ne olursa olsun şikayetçi olmaları gerekir. Bizim meslek kuralımızdır, hasım tarafla görüşmemek lazım, maalesef bazen karşılaşıyoruz."

- "Al bayrağın dalgalandığı her yer bizimdir"

Tuzcu, babasının tavsiyesiyle başladığı mesleğine 2016'dan bu yana severek devam ettiğini vurguladı.

Avukat sayısı fazla olduğu için mesleğinin ilk yıllarında zorluklar çektiğini ancak daha sonra işlerinin yoluna girdiğini aktaran Tuzcu, şöyle devam etti:

"Avukatlığa başlayacak arkadaşlara karamsarlığa kapılmamalarını tavsiye ediyorum. Olaydan sonra meslekten soğuduğum dönemler oldu ama bu insan psikolojisi ile alakalı bir durum. Nasıl ki paraşütle uçan bir arkadaş kaza yapar bacağı kırılır, iyileşince paraşütle uçmayı sürdürür, bu bir zevk meselesidir. Yaptığı işten keyif alırsa insan işine devam eder. Al bayrağın dalgalandığı her yer bizimdir, o yüzden mesleğimi keyifle yapıyorum."

- "Fiziki engel, başarıya engel değildir"

Yaşadığı saldırıyı "unutulmayacak talihsiz bir olay" olarak niteleyen Tuzcu, "Bir gözüm görmüyor. Mesleğimi bırakmayı hiçbir zaman düşünmedim. Zaman zaman zorluklar yaşasam da buna rağmen karamsarlığa kapılmıyorum. Fiziki engel, başarıya engel değildir." dedi.

Mahkemelerde adalet aramanın kutsal olduğunun altını çizen Tuzcu, "Mesleğin olumsuz tarafları çok olduğu gibi güzel yanları da saymakla bitmez. Bu vesileyle, taşıdığı cübbenin onuruna uygun hareket eden meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.





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