Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çavuşbey Mahallesinde durumundan şüphelendikleri Ö.C'yi durdurdu.

Aramadan önce şüpheli elindeki poşeti yere attı. Poşette yapılan aramada ise 10,39 gram uyuşturucu ele geçildi.

Olayla ilgili Ö.C. gözaltına alındı.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de çalınan motosiklet polislerin dikkatiyle bulundu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeniimaret Mahallesinde el arabasında plakasız bir motosiklet taşıyan şüpheliyi durdurdu.

Ekipler yaptıkları araştırmada motosikletin S.S'ye ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Ş.Y. gözaltına alındı.

- Evinden eşyaları çalınan kişi şikayette bulundu

Edirne'de evinden eşyaları çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Karaağaç Mahallesinde bağ evi olarak kullandığı eve giden N.S.G. bazı eşyalarının yerinde olmadığını belirledi.

N.S.G. olayla ilgili şikayette bulundu.

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