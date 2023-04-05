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EDİRNE (AA) - Edirne Mimar Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu 14 Yaş Altı Erkekler Bölge Şampiyonası müsabakaları tamamlandı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin ev sahipliğinde düzenlenen birinci bölge müsabakalarında 6 kentten 6 takım katıldı.

Yapılan müsabakalar sonucunda A grubunda Lüleburgaz Akım Koleji, B grubunda Bursa Spor Frutti Ekstra birinci oldu.

- Dünya Sokak Hayvanları Günü

Keşan'da, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'ndaki etkinlikte Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün kullandığı ekipmanlar tanıtıldı, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve okullara ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, programda yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Tüm canlılara saygılı bir şekilde yaşam sürdürülmesi gerektiğini aktaran Helvacıoğlu, "Yaşadığınız bu şehrin belediyesi, can dostlarımız için sadece Edirne ve Trakya’ya değil Türkiye’ye örnek ve öncü projeler yapmıştır. Keşan Belediyesi onlara bir gün değil her gün sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci ve öğrenciler katıldı.









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