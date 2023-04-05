Edirne'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 20 bin 302 lira ceza uygulandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, ikiz plaka kullandığı tespit edilen pikap sürücüsüne 20 bin 302 lira idari para cezası verildi.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alparslan Türkeş Meydanında Ş.D'nin kullandığı aracı durdurdu.



N.D'ye kayıtlı olduğu belirlenen aracın incelemesinde harf ve sayı grubu deforme edilerek değiştirilen plakanın ise başka bir araca ait olduğu tespit edildi.



Polis, sürücü Ş.D'ye "Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak" maddesinden 20 bin 302 lira ceza uyguladı.



Trafikten men edilen araç otoparka çekildi.



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