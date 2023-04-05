AK Parti Edirne İl Başkanı İba, evini su basan vatandaşları ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sağanak nedeniyle evini su basan vatandaşları ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İba, evini su basan vatandaşları ziyaret ederek, hasarı yerinde inceledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı hava tahmin raporlarının gerçeğe döndüğünü anlatan İba, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuğunu, Yancıkçışahin Mahallesi'ndeki bazı evleri ise su bastığını belirtti.

Edirne'de altyapı sorununun kronik hale geldiğini ve bu konunun bir türlü çözüme kavuşturulamadığını aktaran İba, "Biz bu görüntülerden yorulduk ancak çözüm üretmesi gerekenler halen kayıtsız. Kentimizin kanayan yarası yıllardır bir çözüme kavuşturulamadı. Her yağmur yağdığında vatandaşlarımız aynı korkuyu yaşıyor." ifdelerini kullandı.

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