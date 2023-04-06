AA çalışanları Edirne'de 103 fidan dikti

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EDİRNE (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü çalışanları, AA'nın kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla sorumluluk sahalarındaki illerde 103 fidan dikti.

Edirne'deki fidan dikim etkinliği Lalapaşa ilçesinde gerçekleştirildi.

Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ferudun Tandoğan Güven, Orman İşletme personeli ile AA çalışanları, çam fidanlarını toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Aksoy'a katkıları için teşekkür etti, ormanları korumak için fedakarca görev yapan orman personeline minnettar olduklarını söyledi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da AA çalışanları fidanları toprakla buluşturdu.





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