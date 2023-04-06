Edirne Valisi Kırbıyık, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırbıyık, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele yıllarında kurulan AA'nın istiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Halkı doğru bilgilendirerek, milletin güvenini ve saygısını kazanan AA'nın Türk basınının önemli temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bugün kuruluşunun 103. yılını kutlayan Anadolu Ajansı kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutlar, başarılı hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

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