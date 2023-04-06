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EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara yönelik eğitimler düzenlendi.

Ekipler bir haftada 261 vatandaşa "En iyi narkotik polisi anne", "Narkorehber modülü", "UYUMA" ve "İki ekmek" başlıklı sunum ve bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirdi.

Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu, Rehberlik Araştırma Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezinde 17 oturumda yapılan eğitimlere, veliler ve kursiyerler katıldı.

- Okul yöneticilerine meslek geliştirme semineri

Edirne'deki okul yöneticilerine meslek geliştirme semineri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi iş birliğinde kentteki okulların yöneticilerine yönelik çevrim içi seminer düzenlendi.

TÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gül Kurum Tiryakioğlu, Edirne Yönetici Akademisi 22 Projesi kapsamında gerçekleştirilen seminerde, yönetimde denetleme, değerlendirme ve geliştirme konuları hakkında bilgiler verdi.

-Süloğlu'nda askıda ekmek etkinliği düzenlenecek

Süloğlu Milli Eğitim Müdürlüğü Değerler Kulübü öğretmen ve öğrencileri tarafından askıda ekmek etkinliği düzenlenecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Değerler Kulübü üyesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ramazan ayı içerisinde askıda ekmek etkinliği gerçekleştirilecek.

- İtfaiye ekipleri eğitim düzenledi

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'nde eğitim düzenlendi.

Kurum personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimde ekipler tarafından temel yangın eğitimi verildi.

Eğitimin ardından kurumun bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

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