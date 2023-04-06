Trakya Üniversitesinde "Otizm Tanı, Tedavi, Uygulama ve Araştırma Birimi" kuruldu

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Otizm Tanı, Tedavi, Uygulama ve Araştırma Birimi" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Balkanlar'a nitelikli sağlık hizmetleri sunan Trakya Üniversitesi Hastanesi, açılan yeni birimler ile gelişimini sürdürüyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda otizm semptomlarının, tipik/atipik/eşik altı otizm ve otizm risk grubu olan vakaların değerlendirilmesi, otizm spektrum bozukluğu tanısı alan vakaların izlem ve tedavisinin yürütülmesi amacıyla Otizm Tanı, Tedavi, Uygulama ve Araştırma Birimi hizmete açıldı.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, poliklinik başvuruları sonrası otizm spektrum bozukluğu tanısı almış veya tanı riski altında olan kişilere sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Otizm spektrum bozukluğu tanılı vakaların ve ailelerinin izlemleri, otizm poliklinik kartları ile yetişkinliğe kadar devam ettiğini aktaran Görker, "Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği olarak, iki hafta arayla perşembe günleri bu tür vakalara tedavi ve izlem hizmeti sunmaktayız." ifadelerini kullandı.

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