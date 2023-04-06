Kaybettikleri yakınlarının ismini hastane odasında yaşatıyorlar

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde "Oda donat, sevdiklerinin adını yaşat" uygulamasıyla hayırseverler hastanedeki odaları yeniliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hayırsever vatandaşlar hastane odalarını yenileyerek sevdiklerinin isimlerini yaşatmayı sürdürüyor.

Yataklı servis odalarında yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarına hayırseverlerin desteği devam ediyor.

Kaybettikleri yakınlarının ve sevdiklerinin anısına oda teşrifinde bulunan hayırseverler, yakınlarının isimlerini yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hayırseverler, vefat eden yakınları adına yeniledikleri odaların isim tabelalarını törenle astı.

Trakya Üniversitesi Hastanesinde yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulan 3 odaya merhume Perihan Okay'ın yanı sıra Alper Pakalın ve merhume Neriman Pakalın ile Birsen Akçalı ve merhum Subutay Akçalı'nın isimleri verildi.

Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, hayırseverlerin desteğinin sağlık çalışanlarını gururlandırdığını belirterek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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