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EDİRNE (AA) - Söğütlük Doğal Kalsın Platformu tarafından Meriç Nehri kenarındaki İzzet Arseven Kent Ormanı'na (Söğütlük) yapılacak Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Meriç Nehri kenarındaki İzzet Arseven Kent Ormanı önünde yapılan açıklamayı platform adına Mertcan Yalçın okudu.

Yalçın platform adına yaptığı açıklamada, projenin imar yasasına aykırı olduğunu ileri sürdü.

Mahkemenin verdiği kararın hemen uygulanarak Millet Bahçesi Projesi'nin derhal durdurulmasını talep eden Yalçın, yapılan çalışmalar neticesinde oluşan hasarın Edirne Belediyesi tarafından tutanakla tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

- İl Emniyet Müdürlüğü'nde seçim güveliği toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde seçim güveliği toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlük binasında düzenlenen toplantıda genel seçimin huzur ve güven içinde yapılabilmesi için oylama öncesi, günü ve sonrasını da kapsayacak şekilde alınması gereken tedbirler konuşuldu.





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