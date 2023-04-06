Edirne'de otomobil çöken yolda oluşan çukura düştü

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobil, site otoparkından çıktığı sırada yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

İbrahim Ay Caddesi'nde Mustafa Türkselçi'nin kullandığı 22 HT 002 plakalı otomobilin otoparktan çıktığı sırada yol çöktü. Otomobil, çökme nedeniyle oluşan çukura düştü. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak polis ekiplerine haber verdi.

Türkselçi, AA muhabirine aracıyla otoparktan çıktığı sırada yolun çöktüğünü ve aracının çukura düştüğünü anlattı.

Hasar oluşan araç olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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