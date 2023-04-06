"Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!"

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EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Hacıdanişment köyünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için köyde faaliyet gösteren kurslarda giysi ve çeşitli malzemeler üretiliyor.

Köyde açılan kursu ziyaret eden Kaymakam Bulut, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bulut, faaliyetlerinden dolayı usta öğretici Zuhal Topal ve kursiyerlere teşekkür belgesi takdim etti.

- İYİ Parti'de yeni il başkanı belli oldu

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına atanan Alpay Alpagut Engin, basın açıklaması yaptı.

Engin, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu söyledi.

Engin, yönetim kadrosunun oluşturulması için çalıştıklarını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Engin, milletvekili adayları ile seçim çalışmalarını hızlandıracaklarını aktardı.

Partide il başkanlığı görevine getirilmesiyle yaşanan istifalara değinen Engin, şunları kaydetti:

"Bu istifalar tek taraflı takdirdir. Biz herkese kucaklayıcı ve birleştirici olmak için görevlendirildik. Kendilerine kapımız her zaman açıktır, gelmek istediklerinde biz yine burada olacağız. Yarın biz gideceğiz başkaları gelecek. Önemli olan partinin varlığıdır. Partiye gönül vermiş insanlar zaten partilerini terk etmezler diye düşünüyorum."

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