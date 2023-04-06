Edirne'de bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de durdurulan bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tır otoyol gişelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince durduruldu.

M.Y'nin kullandığı 42 AON 856 plakalı tır ve tıra bağlı 42 AHT 821 plakalı dorsede yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 440 bin sigara sarma kağıdı, 1 milyon 512 bin sigara filtresi, 13 bin 400 elektronik sigara, 1100 gözlük ve 390 hormon ilacı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Y hakkında işlemler sürüyor.

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