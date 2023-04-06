Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

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EDİRNE (AA) - Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çakmak, mesajında, kurulduğu günden bu yana tarihe tanıklık eden AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Tarafsız, ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışını sürdüren AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlayan Çakmak, AA ekiplerine çalışmalarında başarı diledi.

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