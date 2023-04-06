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EDİRNE (AA) - Edirne'de, okul sporları kapsamında 8 ilden 22 takımın katıldığı basketbol müsabakaları başladı.

Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'dan 22 takımın katıldığı "2022-2023 Okul Sporları Yıldızlar Kız Erkek Basketbol Grup Birinciliği" müsabakaları, Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştiriliyor.

Kızlar müsabakaları Edirne Spor Salonu'nda oynanırken, erkekler Mimar Sinan Spor Salonu'nda mücadele edecek.

- Doç. Dr. Yeliz Yeşil'in iş yaşamına hazırlık kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil'in, "Üniversitede Kariyer Planlama ve Üniversite Sonrası İş Yaşamına Hazırlanma" isimli kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kitapta üniversite öğrencilerine yönelik CV hazırlama, kariyer planlama, iş yaşamı ve mülakatlara hazırlanma konusunda rehberlik edecek bilgiler yer alıyor.

Lise öğrencileri için kariyer planlama konusunda da yayınları bulunan yazar tarafından okurlara sunulan kitabın, el kitapçığı şeklinde hazırlanması ve başarı konusunda gençlere yol gösterici olması noktasında bir başucu kaynağı olması bekleniyor.

- Keşan'da itfaiye 3 ayda 285 olaya müdahale etti

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2023’ün ilk 3 ayında 285 vakaya müdahale ettiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatıyla güçlendirilen itfaiyenin yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale ettiği aktarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtfaiye Müdürlüğü 3 ay içerisinde 50 yangın, 6 trafik kazası, 42 kurtarma, 187 diğer olmak üzere toplam 285 olaya müdahalede bulundu.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde de cansiperane bir şekilde mücadele ederek, arama kurtarma çalışmalarına katılan ve görevlerini başarıyla tamamlayan kahraman itfaiyeciler, tüm Keşan'ın takdirini kazandı."

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