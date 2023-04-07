Edirne'de gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde düzenledikleri kaçakçılık operasyonlarında 6 robot süpürge, 2 oto yedek parçası, 2 bisiklet ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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