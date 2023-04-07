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Edirne'de PKK ve FETÖ mensubu 12 terörist yurt dışına kaçarken yakalandı

AA

Edirne'de PKK ve FETÖ mensubu 12 terörist yurt dışına kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 12 terör örgütü mensubunu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birliği askerleri, son günlerdeki denetim ve kontrollerde, 9'u FETÖ, 3'ü PKK'lı 12 terör örgütü mensubunu Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.

Zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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