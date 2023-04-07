Edirne'de otizmli öğrenciler hayvan sevgisi ve bahçe işleriyle sosyalleşecek

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EDİRNE (AA) - Edirne'de özel eğitim okulunda otizmli öğrenciler için bahçe ve hayvan bakım alanı oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla 2. Bayezid Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda oluşturulan alanın açılışında yaptığı konuşmada, özel öğrencilerin insanlığa emanet olduğunu söyledi.

Birlikte yaşamanın ve çözüm üretmenin önemine değinen Arpacı, otizm farkındalığının sadece bir gün, bir ay değil bir ömür boyu olması gerektiğini dile getirdi.



Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık da velilere ve öğretmenlere gösterdikleri özen için teşekkür etti.

Hayattaki farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayan Kırbıyık, "Ortak paydamız hepimiz insanız ve o yüzden buradayız." dedi.

Okulun bahçesinde otizmli öğrencilerin katılımıyla oynanan basket atma etkinliğinin ardından gökyüzüne mavi ve kırmızı balonlar bırakıldı. Öğrenciler sebze fidesi dikti, kuzu, tavşan, köpek ve tavukları da besledi.

Etkinliğe, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, öğretmenler, veliler katıldı.

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