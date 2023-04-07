En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Roman Dili ve Kültürü Araştırma Enstitüsü tarafından "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla "Romanların Sorunlarına Akademik Yaklaşımlar" paneli düzenlendi.

Yöneticiliğini Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünde görevli Dr. Tülay Tekin Yılmaz'ın yaptığı çevrim içi panelde "Herkes İçin Sağlık" başlıklı sunum gerçekleştiren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Roman vatandaşların sağlık okuryazarlıklarının artırılması ve sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması gerektiğini söyledi.



Panelde "Roman Gençlerin Eğitim ve İstihdam Sorunları" adlı sunum gerçekleştiren Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Genç ise Roman vatandaşların sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında karşılaştığı sorunları aktardı.



Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilara Ustabaşı Gündüz de Roman vatandaşlarla ilgili toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.